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Судебные приставы в России получат право задерживать злостных неплательщиков алиментов, передает ТАСС.
Такие нововведения были приняты Госдумой. Соответствующий проект закона прошел третье и окончательное чтение в пятницу, 20 октября.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в стране в последнее время было возбуждено более 10 тысяч дел о неуплате алиментов.
Комментарии
лишать прописки и увольнять? даааа после такого они конечно начнут платить....
Скоро и пожарные будут в наручники вязать, в таком темпе. Я вот не мону дозвониться до приставов своего района неделю. Просто не берет никто трубку. В какую то приёмную дозвонился, там вообще все гладко.
Как бы они меня раньше не нашли, чем я их. А то там ведь ещё и штрафы