На территории Барнаульского сереброплавильного завода нельзя строить торгово-развлекательный центр, это приведет к транспортному коллапсу и не привлечет туристов. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.
"В Барнауле более чем достаточно торговых центров, а вот зон отдыха для горожан крайне мало. Вот почему на этой территории нужно делать современную общественную территорию — место, где людям будет комфортно проводить свое время", — так он прокомментировал сообщение о том, что собственники хотят построить на территории бывшего сереброплавильного завода торгово-развлекательный центр.
Он добавил, что появление торгово-развлекательного центра на территории туристического кластера приведет к транспортному коллапсу.
По мнению Терентьева, на этой площадке можно было бы построить "что-то похожее на Зарядье" — это новый парк в центре Москвы.
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Территория могла бы стать точкой роста для развития города, привлечения туристов и инвестиций.
"Пока я не вижу системной работы по созданию такого города — Барнаул точечно "пилится". Застройка часто ведется хаотично, при этом порой не учитываются возможности и перспективы существующей коммунальной инфраструктуры. Реализуемые проекты зачастую не обеспечиваются социальной и транспортной инфраструктурой", — сказал депутат.
Комментарии
Ну туристы точно ломанутся, не нужен нам берег Турецкий да Тай, лучше Ленту подавай !!!
город тупых колхозников
Тут видно инвестиции решают, а не мнение горожан.
20.10.2017 17:39
- гость -
город тупых колхозников
конечно это же видно по складским ТЦ которые изуродовали город
не ГУМ же строить будут инвесторы
Если в интернете посмотреть фото какие раньше купцы строили магазины, торговые дома по всей России некоторые архитектурные творения, а нынешние миллиардеры скупы, после себя оставят коробочные странные творения.