Пятница, 20 Октябрь, 18:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,51
€ 67,89
Brent
$ 51,5
9°
Обь
95см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

"Восставшие из ада": как могла появиться трещина в Нагорном парке Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Amic.ru подготовил несколько мемов по поводу разлома на лестнице

Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Трещина в асфальте протяженностью около 25 метров образовалась на одной из террас Нагорного парка в Барнауле. Ее ширина при этом составляет около 12 сантиметров.

Разлом обнаружили утром 20 октября. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.

Трещину на одном из любимых туристических объектов столицы Алтайского края обещают заделать уже в субботу, 21 октября.

Редакция Amic.ru по случаю образования "барнаульского разлома" подготовила несколько мемов.

Возможно, трещину организовал злой клоун Пеннивайз, который покинул городок Дерри ради гостеприимного Барнаула, где проживает несколько десятков тысяч детей.

Также можно предположить, что из земли пытаются вырваться чудовищные и огромные черви, жаждущие съесть строителей и разнорабочих, которые ремонтируют дороги и дворы в рамках различных приоритетных городских проектов.

Отметим, что в комментариях в интернете уже шутят, что разлом — следствие того, что наружу пытаются вырваться мертвецы.

Во время раскопок там неоднократно находили останки человеческих тел. И вот они восстали, чтобы дать бой живым.

Самый простой вариант, что разлом — ворота в ад. Странно, что тогда трещина образовалась не в районе барнаульского Потока.

Еще есть мнение, что банкир Энди Дюфрейн просто прокопал к лестнице туннель для побега из тюрьмы Шоушенка. Впрочем, комментарий УФСИН на момент публикации получить не удалось.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.10.2017 17:12
- гость -

как могла появиться трещина в Нагорном парке Барнаула3
-------------------

Легко. Воровство + коррупция

0  0
20.10.2017 17:36
- гость -

дугин зови ролдугига

0  0
20.10.2017 17:37
- гость -

ролдугина, у него папа круче чем у дугина

0  0
20.10.2017 17:38
- гость -

Чтоб вам на могилы плевали, что сломали старую лестницу ВДНХ

0  0
20.10.2017 17:44
- гость -


20.10.2017 17:38
- гость -

Не... надо было еще демидовскую деревянную лестницу оставить из 19 века, а то вы слишком мелко копаете,
Или тропу древних батыров, которая была там 399 лет тому назад.

0  0
20.10.2017 17:46
- гость -

надо было канатку делать...

0  0
20.10.2017 18:11
- гость -

Ну случилось.. Заделают... Сам возмущён жопорукими строителями, ну ничо исправят.

0  0
20.10.2017 18:12
- гость -


20.10.2017 17:44
- гость -
Не... надо было еще демидовскую деревянную лестницу оставить из 19 века, а то вы слишком мелко копаете,
Или тропу древних батыров, которая была там 399 лет тому назад

Почему нет? "Туркластер" же, Пирамиды же в Египте не сносят или Эйфелеву башню с Колизеем.
А что в этой лысой горе красивого? Только фонарики ночью делают хоть какой то вид.
Правда сейчас трещина очень даже красива, очень символично, сразу ясно для чего это делали.

0  0
20.10.2017 18:33
- гость -

Весной сойдёт оползень..
Надеюсь, бойдётся без жертв.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:27
Запрет на продажу "Боярышника" продлили в России 0
18:02
Суд вынес приговор бывшему новосибирскому губернатору Василию Юрченко 0
17:49
Главой Завьяловского района переизбран Николай Губерт 0
17:33
Животноводческий комплекс за 140 млн рублей появится в Алтайском крае 1
17:22
Хватит пилить Барнаул: депутат ГД выступил против нового ТРЦ в туркластере 5
17:13
Собчак призналась, что идет на выборы президента без политической программы 11
17:08
"Восставшие из ада": как могла появиться трещина в Нагорном парке Барнаула 9
16:50
Следами Беринга: в Алтайском крае появится новый туристический маршрут 0
16:35
Судебным приставам разрешили задерживать злостных неплательщиков алиментов 2
16:24
Алтайский телеканал "Катунь 24" номинировали на премию "ТЭФИ-Регион" 2
16:13
Обвиняемого в мошенничестве бийского чиновника перевели в барнаульское СИЗО 2
16:07
Трещину в Нагорном парке Барнаула заделают в субботу 12
15:47
Герой боевиков Дольф Лундгрен считает Путина крутым 0
15:31
Сначала склон, теперь асфальт: фото "треснувшей" террасы Нагорного парка 18
15:23
Мокрый снег с дождем: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 0
15:12
Жителям Алтайского края пообещали развлекательные телеканалы в 2018 году 6
15:02
Проблемы с теплоснабжением в Алтайском крае решены – власти 0
14:52
Дугин и Ряполов: на пост главы Барнаула заявились два первых кандидата 4
14:49
Бюст одного из любимых писателей губернатора Карлина установили в Москве 2
14:40
"Нива" слетела с трассы в Алтайском крае 2
14:34
Проект бюджета Барнаула на 2018 год прошел публичные слушания 0
14:22
Алтайские фермеры озабочены низкой закупочной ценой на урожай-2017 13
14:19
"Нива" протаранила ограждение трамвайной остановки в Барнауле 0
14:13
Появился эффективный способ борьбы с ожирением 3
14:09
Дождь, снег, ветер: штормовая погода накроет Алтайский край 0
13:48
Алкоголь помогает лучше выговаривать иностранные слова – ученые 10
13:33
Названа причина, по которой на Земле может наступить "ядерная зима" 5
13:22
Около 3 миллиардов направят на ремонт 5 тысяч дворов в Алтайском крае 5
13:13
Девять на одного: конкурс на главу Бийска вызвал аншлаг 3
13:04
Водитель Pontiac Vibe сбил мужчину и девушку у "Ашана" в Барнауле 12
12:48
Экс-чиновницу алтайского Минстроя обвиняют в мошенничестве с жильем сирот 9
12:36
Светомузыкальный фонтан за 8 млн рублей появится в центре Рубцовска 14
12:21
Подрядчики в Барнауле и Славгороде затянули сроки благоустройства дворов 4
12:14
Закон о бесплатных земельных участках могут продлить в Алтайском крае 3
12:01
Огромная трещина образовалась на террасе Нагорного парка в Барнауле 50
11:51
Сохраните, чтобы не потерять: кулинарные лайфхаки от барнаульских поваров 0
11:34
Депрессия становится главной причиной больничных в России 2
11:23
Реалии дикой природы: в Лондоне выбрали лучшие снимки мира животных 0
11:13
Все возможно: Путин счел вероятной победу женщины на выборах президента 13
11:02
ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Как получить компенсацию от страховой 13
10:49
Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак 6
10:33
Число потенциальных банкротов в Алтайском крае значительно выросло 5
10:17
Штрафы за неплатежи по "Платону" хотят повысить в четыре раза 8
10:06
Барнаулец вскрыл мультикассу и похитил 11 тысяч рублей 1
09:56
Мамы новорожденных в России будут получать подарочные наборы 10
09:29
Корова разгуливала по ночному ВРЗ в Барнауле 12
09:19
Водитель скрылся с места ДТП в Барнауле после возгорания своего автомобиля 0
09:08
Загоревшуюся баню в Барнауле тушили семь человек 1
09:00
"Галактика" и "Йети": кто лидирует в премии "Народный знак качества" 6
08:52
Уникальное шоу под дождем покажут в Барнауле артисты из Санкт-Петербурга 2
08:33
Директор стоматологической клиники рассказал о медицине в Алтайском крае 23
08:21
Rolls-Royce выпустит самый шикарный электромобиль в мире 1
08:04
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 октября 0
07:50
Когда пора менять электросчетчик? Инфографика 2
07:34
Монохромная жизнь: лауреаты международного конкурса черно-белой фотографии 0
07:22
ЦИК не планирует снимать с поста главу алтайского избиркома Акимову 10
07:03
Коттедж в тихом лесном массиве продают в Барнауле за 18 млн рублей 5
06:44
Дом лесенкой: зачем застройщики возводят здания с переменной этажностью 4
06:23
Привет, бюджет: сколько денег нужно Алтайскому краю на жизнь в 2018 году 3
06:01
Мокрый снег со шквалистым ветром ожидают в Алтайском крае 20 октября 0
05:38
Инспекторам ГИБДД предлагают запретить выезжать на мелкие аварии 12
04:51
Путин объяснил ротацию в губернаторском корпусе: "Не всегда недоволен" 5
03:14
Путин назвал доверие главной ошибкой во внешней политике за последние годы 2
02:38
Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября 0
01:54
Путин рассказал о задачах, которые стоят перед следующим президентом России 24
00:57
Путин анекдотом ответил на вопрос об участии в президентских выборах 26

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.