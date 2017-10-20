Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина
Трещина в асфальте протяженностью около 25 метров образовалась на одной из террас Нагорного парка в Барнауле. Ее ширина при этом составляет около 12 сантиметров.
Разлом обнаружили утром 20 октября. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.
Трещину на одном из любимых туристических объектов столицы Алтайского края обещают заделать уже в субботу, 21 октября.
Редакция Amic.ru по случаю образования "барнаульского разлома" подготовила несколько мемов.
Возможно, трещину организовал злой клоун Пеннивайз, который покинул городок Дерри ради гостеприимного Барнаула, где проживает несколько десятков тысяч детей.
Также можно предположить, что из земли пытаются вырваться чудовищные и огромные черви, жаждущие съесть строителей и разнорабочих, которые ремонтируют дороги и дворы в рамках различных приоритетных городских проектов.
Отметим, что в комментариях в интернете уже шутят, что разлом — следствие того, что наружу пытаются вырваться мертвецы.
Во время раскопок там неоднократно находили останки человеческих тел. И вот они восстали, чтобы дать бой живым.
Самый простой вариант, что разлом — ворота в ад. Странно, что тогда трещина образовалась не в районе барнаульского Потока.
Еще есть мнение, что банкир Энди Дюфрейн просто прокопал к лестнице туннель для побега из тюрьмы Шоушенка. Впрочем, комментарий УФСИН на момент публикации получить не удалось.
Комментарии
как могла появиться трещина в Нагорном парке Барнаула3
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Легко. Воровство + коррупция
дугин зови ролдугига
ролдугина, у него папа круче чем у дугина
Чтоб вам на могилы плевали, что сломали старую лестницу ВДНХ
20.10.2017 17:38
- гость -
Не... надо было еще демидовскую деревянную лестницу оставить из 19 века, а то вы слишком мелко копаете,
Или тропу древних батыров, которая была там 399 лет тому назад.
надо было канатку делать...
Ну случилось.. Заделают... Сам возмущён жопорукими строителями, ну ничо исправят.
20.10.2017 17:44
- гость -
Не... надо было еще демидовскую деревянную лестницу оставить из 19 века, а то вы слишком мелко копаете,
Или тропу древних батыров, которая была там 399 лет тому назад
Почему нет? "Туркластер" же, Пирамиды же в Египте не сносят или Эйфелеву башню с Колизеем.
А что в этой лысой горе красивого? Только фонарики ночью делают хоть какой то вид.
Правда сейчас трещина очень даже красива, очень символично, сразу ясно для чего это делали.
Весной сойдёт оползень..
Надеюсь, бойдётся без жертв.