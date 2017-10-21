Суббота, 21 Октябрь, 09:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,51
€ 67,89
Brent
$ 51,5
8°
Обь
95см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Минус 4 свалки и 228 машин мусора: итоги субботника в Барнауле. Инфографика

, ИА "Амител"
Октябрь объявлен месячником чистоты в краевой столице

Октябрь в Барнауле объявлен месячником санитарной очистки и благоустройства. 13 октября в краевой столице состоялся общегородской субботник. Только за один день на полигон ТБО вывезли более 200 машин с мусором. Участие в мероприятии приняли около 37 тысяч человек.

Генеральная уборка в краевой столице продлится до конца месяца. О том, что уже удалось сделать и какие цели и задачи еще предстоит реализовать — смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:34
Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 0
09:02
Международный день шахмат в Алтайском крае отметят турнирами и выборами 0
08:58
Очевидцы: неизвестные "убили" машину в Барнауле и скрылись с места ДТП 2
08:42
Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой помощи уволилась 5
08:06
Огромные очереди: барнаульцы вновь жалуются на работу "Почты России" 7
07:50
Барнаульцы увидят большой тур шоу "ТАНЦЫ" На ТНТ в конце февраля 0
07:34
Минус 4 свалки и 228 машин мусора: итоги субботника в Барнауле. Инфографика 0
07:22
Девушки в Сибири прямолинейные и настоящие: продюсер шоу "Холостяк" на ТНТ 0
07:03
Коттедж с камином, баней и купелью продают в Барнауле за 16 млн рублей 2
06:44
Как россияне будут отдыхать на Новый год и январские праздники в 2018 году 0
06:23
Шквалистый ветер и дожди ждут Алтайский край 21 октября 0
05:54
Живодеры барнаульского поселка Южный растерзали ежика 1
03:01
Самые опасные российские роботы по мнению эксперта из США 1
02:01
Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору 0
01:40
Письмо Есенина продали на аукционе за 2,1 млн рублей 0
00:07
Порошенко рассказал историю, как чудом спасся от ополченцев 0
23:52
Поклонская развеяла слухи о своем украинском гражданстве 2
23:38
Учащиеся Академии Русского балета сняли видео в поддержку "Матильды" 0
23:07
Глава Сбербанка посоветовал молодежи страстно работать по 18 часов в сутки 4
22:48
Правительство РФ оплатит модернизацию Большого адронного коллайдера 1
22:34
Каждого третьего работника через пять лет заменит робот 2
22:17
"По кочану": губернатор рифмой ответил на вопрос об отмене льгот для бедных 4
21:47
Орешкин пообещал Путину дефицит бюджета в 2018 году на уровне менее 1% ВВП 0
21:35
Медведев рассказал о новом механизме защиты дольщиков 2
21:19
Песков заявил о попытках США не допустить Россию до Олимпийских игр 0
20:44
Глава новосибирской компании объяснил появление Брежнева в рекламе 1
20:26
Пешие прогулки способствуют снижению риска преждевременной смерти 0
20:01
Трещину в Нагорном парке Барнаула "заклеили" до лучших времен 5
19:48
Россиян ожидают холодные и снежные выходные 0
19:28
Сообщается о наличии у Поклонской действующего украинского гражданства 2
19:08
Коротко о главном: трещина в Нагорном парке, глава Барнаула и ремонт дворов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 октября
18:51
ВАК рекомендовал не лишать министра Мединского ученой степени 3
18:27
Запрет на продажу "Боярышника" продлили в России 0
18:02
Суд вынес приговор бывшему новосибирскому губернатору Василию Юрченко 2
17:49
Главой Завьяловского района переизбран Николай Губерт 0
17:33
Животноводческий комплекс за 140 млн рублей появится в Алтайском крае 1
17:22
Хватит пилить Барнаул: депутат ГД выступил против нового ТРЦ в туркластере 7
17:13
Собчак призналась, что идет на выборы президента без политической программы 13
17:08
"Восставшие из ада": как могла появиться трещина в Нагорном парке Барнаула 14
16:50
Следами Беринга: в Алтайском крае появится новый туристический маршрут 0
16:35
Судебным приставам разрешили задерживать злостных неплательщиков алиментов 2
16:24
Алтайский телеканал "Катунь 24" номинировали на премию "ТЭФИ-Регион" 2
16:13
Обвиняемого в мошенничестве бийского чиновника перевели в барнаульское СИЗО 2
16:07
Трещину в Нагорном парке Барнаула заделают в субботу 13
15:47
Герой боевиков Дольф Лундгрен считает Путина крутым 0
15:31
Сначала склон, теперь асфальт: фото "треснувшей" террасы Нагорного парка 19
15:23
Мокрый снег с дождем: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 0
15:12
Жителям Алтайского края пообещали развлекательные телеканалы в 2018 году 6
15:02
Проблемы с теплоснабжением в Алтайском крае решены – власти 0
14:52
Дугин и Ряполов: на пост главы Барнаула заявились два первых кандидата 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.