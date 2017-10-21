Октябрь в Барнауле объявлен месячником санитарной очистки и благоустройства. 13 октября в краевой столице состоялся общегородской субботник. Только за один день на полигон ТБО вывезли более 200 машин с мусором. Участие в мероприятии приняли около 37 тысяч человек.
Генеральная уборка в краевой столице продлится до конца месяца. О том, что уже удалось сделать и какие цели и задачи еще предстоит реализовать — смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.
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