Фото: actuallno.com
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, объявившая о намерении побороться за пост президента РФ, призналась, что у нее нет политической программы.
Об этом она сказала в интервью The Guardian. "У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", — цитирует Ксению Собчак РБК.
Журналистка добавила, что, по ее мнению, важно использовать все возможности для выражения недовольства ситуацией в стране, и вспомнила свою недавнюю встречу с президентом Владимиром Путиным.
"Я думала, что будет правильным сказать ему в лицо, что я собираюсь выдвигаться против него", — сказала Собчак.
Она также подчеркнула, что глава государства не просил ее выдвигаться на выборы, и заявила — мнение о якобы имеющейся связи между ней и Кремлем является спекуляцией, направленной на ее дискредитацию.
О непричастности администрации президента к выдвижению Собчак накануне заявил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Комментарии
Ну хоть обещать что-нибудь будет?
Я думала, что будет правильным сказать ему в лицо, что я собираюсь выдвигаться против него
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Круто. Наверное пришла в Кремль уложила всю охрану и открывала все двери пинками пока до царя батюшки не дошла.
"О непричастности администрации президента к выдвижению Собчак накануне заявил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков."
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а, ну тогда конечно. "верим"
Собчак призналась, что идет на выборы президента без политической программы
Ну так и Вова так же ходит. В чем фишка тогда?
20.10.2017 17:31
Гонец из Пензы
"да и разве могут быть сомненья? я и сам всё это видел..." (с)
без царя в голове, но с папиными бабками.
а разве у бандитов есть политика? У них экономика (((
Рот рабочий, что ещё адо? Будет им работать!!!
Кхм... надо.
Сколько можно уже про неё писать
А что?Журналистику знает,умеет телепрограммы вести...Чего бы и не попробовать управлять государством. )