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Животноводческий комплекс с общей суммой вложений в 140 миллионов рублей создают в Завьяловском районе Алтайского края, сообщает региональный Минсельхоз.
Объект строится в кооперативном хозяйстве "Алтай". По словам его директора Алексея Горбика, три года назад это предприятие вошло в состав фермерского хозяйства.
"Новый комплекс строим, так как в старых помещениях условий и для труда животноводов, и для содержания скота нет. Планируем за три года возвести объект на 600 голов. Как и планировали, первую очередь завершили в сентябре", — отметил он.
Стройка ведется за счет собственных средств, однако по ее завершении хозяйство планирует подать документы в федеральный Минсельхоз на рассмотрение комиссии, чтобы получить компенсацию части капитальных затрат.
Комментарии
спасибо, есть все-таки хорошие новости!