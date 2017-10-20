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Экс-глава Новосибирской области Василий Юрченко признан виновным в превышении полномочий и приговорен к условному сроку. Приговор в пятницу, 20 октября, вынес Центральный районный суд Новосибирска, сообщает "НДН.инфо".
"Признать виновным и назначить лишение свободы на три года. Считать условным", — вынесла вердикт судья Алла Веселых.
Приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях. Сам Юрченко решение суда не комментирует.
Прокурор Константин Наумкин ранее просил суд отправить Василия Юрченко на четыре года в колонию общего режима и взять под стражу в зале суда. Также гособвинитель заявлял о необходимости профессиональной дисквалификации экс-губернатора сроком на три года и штрафа в его отношении более чем в 100 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении экс-главы НСО было возбуждено после того, как он в 2014 году был снят с должности по утрате доверия. Преследование бывшего чиновника связано с эпизодом о продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска.
Следствие полагает, что в результате действий экс-губернатора казне был нанесен ущерб в 17,7 миллиона рублей.
Сторона гособвинения требовала для Юрченко наказания в виде четырех лет лишения свободы.
Василий Юрченко руководил администрацией Новосибирской области в 2010-2014 годах, был уволен президентом Владимиром Путиным с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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