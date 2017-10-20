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Суд вынес приговор бывшему новосибирскому губернатору Василию Юрченко

, ИА "Амител"
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно

Фото: academ.info

Экс-глава Новосибирской области Василий Юрченко признан виновным в превышении полномочий и приговорен к условному сроку. Приговор в пятницу, 20 октября, вынес Центральный районный суд Новосибирска, сообщает "НДН.инфо".

"Признать виновным и назначить лишение свободы на три года. Считать условным", — вынесла вердикт судья Алла Веселых.

Приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях. Сам Юрченко решение суда не комментирует.

Прокурор Константин Наумкин ранее просил суд отправить Василия Юрченко на четыре года в колонию общего режима и взять под стражу в зале суда. Также гособвинитель заявлял о необходимости профессиональной дисквалификации экс-губернатора сроком на три года и штрафа в его отношении более чем в 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении экс-главы НСО было возбуждено после того, как он в 2014 году был снят с должности по утрате доверия. Преследование бывшего чиновника связано с эпизодом о продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска.

Следствие полагает, что в результате действий экс-губернатора казне был нанесен ущерб в 17,7 миллиона рублей.

Сторона гособвинения требовала для Юрченко наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Василий Юрченко руководил администрацией Новосибирской области в 2010-2014 годах, был уволен президентом Владимиром Путиным с формулировкой "в связи с утратой доверия".


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