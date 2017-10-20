Главой Завьяловского района избран Николай Губерт. Такое решение приняли депутаты местного районного Собрания на сессии в пятницу, 20 октября, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
39-летний Николай Губерт с 2012 года возглавлял администрацию Завьяловского района.
И вот теперь, в октябре 2017 года, он вновь избран по конкурсу решением большинства депутатов Завьяловского районного Собрания. Только теперь эта должность называется иначе — глава района.
Его полномочия продлятся пять лет.
Николай Губерт имеет среднее специальное и высшее ветеринарное образование, работал ветеринарным техником, главным ветврачом в колхозе, главным государственным инспектором, а затем начальником управления ветеринарии по Завьяловскому району. Женат, воспитывает двоих детей.
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