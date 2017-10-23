Элитная сталинка: сколько должна стоить квартира в старом фонде

Квартиры в барнаульских сталинках и хрущевках продаются по сей день. Стоимость объектов зависит от площади, расположения, ремонта. Однако в большинстве случаев она ниже, чем цена аналогичных вариантов в более новых домах. Правда, встречаются в старом фонде и очень дорогие квартиры.
Высокая стоимость обусловлена дорогим ремонтом, наличием брендовой мебели и бытовой техники. Собственники уверены: за квартиру в историческом центре города с высокими потолками, отсутствием соседей на лестничной площадке покупатели запросто выложат несколько миллионов рублей. Но не все так просто.
"Существует сегмент людей, которые предпочитают центр, старый фонд, их не удовлетворяет качество нового жилья, сосредоточение большого числа проживающих в спальных районах. Продать элитные квартиры, расположенные в сталинках и хрущевках, можно. Но если человек ставит задачу, например, реализовать объект за 8 млн рублей, скорее всего, она нерешаема. А вот если цель собственника – найти реального покупателя, это сделать можно", — уверен руководитель агентства недвижимости "Проспект Недвижимость" Евгений Ракин.
Посмотреть подборку интересных, уникальных, эксклюзивных вариантов, продающихся в старом фонде, можно на сайте "Недвижимость Алтай". В разделе "Мнения экспертов" руководители агентств недвижимости Барнаула делятся своим видением на эту тему.
Комментарии
В домах, построенных таджикстроем после советской власти, не то что жить - даже просто рядом с ними находиться опасно. Покупать в них квартиры - вообще безумие.
У старого фонда только стены хорошие! Перекрытия чердачные гниль, фасады сыпятся. Жители избалованные, привыкли что им все должны. Не хотел бы никогда жить на пр Ленина пусть и с потолками выше 3 метров.
Гость, Вы на Ленина не жили, нечего и начинать. В нормальных домах уже давно капремонты сделаны.
Я из дома на Ленина,26, на фото соседний дом.
А реклама точечного новостроя в центре ничего, кроме раздражения, не вызывает.
Аккурат съехали недавно с Ленина,26, кое- как продали квартиру. Рухлядь неописуемая - этот старый фонд. Перекрытия деревянные, проводка старая, в подвалах вечно что-то протекает, крыши никак не могут отремонтировать, все через чердак сразу в квартиры. Кроме высоких потолков никаких преимуществ.
Это как фуфайку ношенную всем батальеном впаривать потом
23.10.2017 11:36
гостья
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1-4 подъезды? С 5-го - перекрытия ж/б, крыши целые.
Проводка в квартире - дело хозяина.
Где лучше всего купить квартиру? В центре. Какой самый хороший дом? Специалисты, кто подскажет? новый фонд
Люди любят протэщенное, даже жён выбирают после проверки другом, до этого они безразличны.
Это с какого перепуга в центре лучше?))))
зато в комментах эти же люди горазды ныть:
"инфляция, инфляция, хотим чтобы хрущевка стоила 700 тыс и ипотека под 3 % "
а как продавать так "илитное жилье, статусные соседи цена 8 миллионов. платите не квартиру, а за место, статус и аристократичных бабушек соседей."
Только если приехал из деревни то выбор центр
23.10.2017 12:45
- гость - нашелся городской) сам живи на своих окраинах
Живём))
23.10.2017 12:45
- гость - Эт кому как... Если я родился и вырос в центре то и не предполагаю ,как оно там на Лазурных то . Кореш ,росли вместе подженился тут в очередной раз ))) ну и расширился тудой в новый Барнаул то. Не протянул и двух лет опять за Россией встретились.
23.10.2017 13:10
- гость - живете в пробках