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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова продлила на 180 суток запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, включая так называемый "Боярышник".
Постановление за подписью Поповой опубликовано на сайте федерального надзорного ведомства.
Напомним, вето на реализацию подобной продукции было наложено 23 декабря 2016 года, после того как в России было зафиксировано массовое отравление людей поддельным косметическим средством "Боярышник".
Затем действие запрета продлевалось.
В Роспотребнадзоре добавляют, что пауза в торговле спиртсодержащей продукцией и более пристальный контроль за оборотом привел к положительному результату — в стране удалось снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых как аналог алкоголю.
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