Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал не лишать министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом журналистам сообщил сам Мединский.
Диссертацию Мединского в пятницу, 20 октября, на заседании ВАК оценивали 32 человека. Среди них академик, врач-психиатр Любомир Афтанас, ректор ИТМО, доктор технических наук Владимир Васильев, социолог, доктор философских наук Владимир Шульц.
По словам министра, решение принято с раскладом 70% — за, 30% — против.
Эти рекомендации ВАК передаст в Минобрнауки, которое примет окончательное решение по ученой степени министра.
Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки с просьбой лишить министра культуры ученой степени. Тогда он заявил, что диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков" не имеет научной ценности.
Комментарии
То есть можно защищать что попало?
Для Вас новость?
Участник какого-то сообщества какой-то ваня полтора года назад обратился к Минобрнауки с просьбой.Что бы тогда ещё не ответить ему:"А не пошёл-ка ты,ваня,на хутор бабочек ловить.Ты сам-то что из себя,ваня,представляешь?"