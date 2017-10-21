фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Здание барнаульского ликеро-водочного завода готовят ко сносу. На территории работает тяжелая техника,а рядом уже построена часть многоэтажных домов.
Завод был основан в 1899 году, и в начале XX века осуществлял функции Казенного винного склада Министерства финансов Российской империи. Здание построено по английскому проекту инженером Скворцовым.
В 2006 году ликеро-водочный завод был признан банкротом и к 2011 году все его имущество было распродано.
Похожая участь была у бывшего завода "Лакт", который находился неподалеку от завода на улице 1905 года. Сейчас тут строится жилой 23-этажный комплекс со шпилем.
Комментарии
Здание Лакта не очень красивое.Но здание ликеро-водочного украшает Комсомльский и барнаул.Да и построено до революции в 19 веке.Почему мы в Барнауле не бережём историю? Иваны, не помнящие родства?.
Вот каким образом эти развалины украшают? На реставрацию денег нет, т.к. это не лестница. Земля под ним стоит конски. Выводы делайте сами.