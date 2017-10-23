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Нехватка ГСМ препятствует завершению уборки урожая в Алтайском крае

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Перебои с поставками дизтоплива испытывают все регионы СФО, включая Алтайский край

Фото: politinform.su

Алтайский край, наряду с остальными регионами СФО, испытывает перебои с поставками дизельного топлива. В первую очередь это произошло из-за того, что на плановый ремонт закрылся Омский НПЗ, рассказал корреспонденту портала Amic.ru вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко.

Особенно сильно эта ситуация сказывается на крестьянах, завершающих уборку урожая. По словам Юрия Матвейко, напряжение на рынке дизтоплива действительно присутствует. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, из-за перехода с летнего топлива на зимнее. Во-вторых, до середины ноября объемы поставок в регионы СФО значительно сокращены из-за ремонта на Омском НПЗ.

Кроме того, подошло время для начала реализации зимнего дизтоплива, однако в связи с очень высокими ценами на бирже его покупают неактивно. Все ждут понижения, но этого не происходит, отметил Матвейко. Данный фактор стал еще одной причиной нехватки ГСМ.

По словам собеседника портала Amic.ru, рост цен на зимнее ДТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет более 4 рублей за литр. Таким образом, на АЗС цены в скором времени могут измениться, так как оптовая цена зимнего дизтоплива составляет около 40 рублей за литр. При этом летнего дизельного топлива в настоящее время в свободной продаже нет ни на "Газпромнефти", ни на "Роснефти".

"Надеюсь, что после окончания ремонта на Омском НПЗ ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизируется. Дефицит в самом деле наблюдается. Куда это выведет, непонятно. Есть недовольство и у самих нефтяных компаний, из-за дефицита качественного дизельного топлива "Евро-5" появляется суррогатное топливо", — отметил Матвейко.

Тем временем представители фермерских хозяйств Советского, Родинского и Егорьевского районов заявляют, что перебои с дизельным топливом не носят критичный характер. С такой ситуацией они сталкиваются практически каждый год. Например, главу КФХ "Наука" Валерия Абронова куда больше беспокоит ситуация с низкими закупочными ценами на урожай.

Реготделение ЛДПР в Алтайском крае обратилось к Владимиру Жириновскому с просьбой взять на личный контроль топливную проблему в Алтайском крае. В их обращении говорится, что в настоящее время в регионе заканчивается летнее дизельное топливо — его уже нет в свободной продаже на заправках, а поставки зимнего сильно сокращены. Перебои с ГСМ сильно "ударят" по фермерам — и уборка урожая может оказаться под угрозой срыва, предполагают партийцы.

"Алтайское отделение ЛДПР обратилось к Владимиру Жириновскому с просьбой взять на особый контроль работу топливных монополистов, которые допустили такую ситуацию, а также инициировать расследование Федеральной антимонопольной службы — пусть проверят обоснованность поднятия цен на ГСМ в регионе", — прокомментировал координатор реготделения ЛДПР в Алтайском крае Дмитрий Ворсин.

По данным на 9 октября, литр дизельного топлива в Алтайском крае стоил 36,97 рубля. На несколько копеек дешевле ДТ продается в Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

23.10.2017 12:15
- гость -

так надо цены повысить и всё нормально станет сразу

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23.10.2017 12:32
- гость -

Нормальный развод. Летней нет покупай зимнюю на 4 рубля дороже. Может нам уже пора саляру и бензин в Китае покупать?

0  0
23.10.2017 13:00
- гость -

Дык, а кто разрешит - в Китае покупать, нонешние - им надо железо ковать... Ведь не было такого никогда, чтобы плановый (!) ремонт был в уборку и вот опять! Ну и почему один завод на цены регионов так влияет?!

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