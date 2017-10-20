Власти Украины до сих пор не лишили гражданства бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сообщает RT со ссылкой на "Украинскую правду".
Отмечается, что такой вывод был сделан на основании ответа администрации президента на запрос депутата Сергея Лещенко.
"Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства", — сообщает украинское издание.
В администрации пояснили, что согласно закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал.
Также добавили, что уже послали в соответствующие ведомства запрос и ждут реакции.
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