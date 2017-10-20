Заморозки и мокрый снег ожидаются в выходные на севере и в центре европейской части России, передает ТАСС со ссылкой на прогнозе погоды от "Фобос".
Похолодание продолжается, температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, отметили синоптики. Так, в европейской части России и прибрежных районах Дальнего Востока приближение зимы будет особенно ощутимо. Минувшей ночью в Брянскую область пришли первые серьезные заморозки. Минусовые температуры установятся и в Курской области — заморозки до минус 2 градусов в ночное время суток.
Резкое похолодание ожидается также в Орловской области: с +7…+12 в ночь на 21 октября температура упадет до минус 2 градусов. Днем около +5...+10 градусов. Аналогичная дневная температура будет и в соседней Тульской области.
Первый снег ожидают в Поволжье. К зимним осадкам советуют готовиться жителям Нижегородской и Кировской областей.
Некомфортной будет и погода в районах Сибири. Жителей Новосибирской, Томской и Кемеровской областей ждет дождь, мокрый снег и понижение температуры воздуха.
А вот в Астраханской области установилась теплая погода, температура в ближайшие дни может подняться до 21 градуса. Похолодание на юге России ожидается только после 22 октября. Теплая и сухая погода стоит также в Калининграде. Средняя температура по области днем составит от 13 до 15 градусов тепла, осадков не ожидается.
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