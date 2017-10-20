Фото: Дарья Некрасова
Трещина в асфальте протяженностью около 25 метров образовалась на одной из террас Нагорного парка в Барнауле. Разлом обнаружили утром 20 октября, его ширина составила около 12 сантиметров.
На данный момент принято решение трещину временно "залепить". Рабочие, которым поручили разобраться с проблемой, рассказали, что сейчас герметизируют разлом, чтобы вода не попадала и не было дальнейшего разрушения. После будут смотреть, как это все перезимует, и принимать дальнейшие решения. Отмечается, что сейчас чинить дорогу капитально не позволит погода.
"Будет проведена глубокая проливка специальной мастикой, а после установления хорошей погоды произведены дополнительные работы", — ранее заявил начальник отдела инженерной защиты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игорь Арапов.
Трещину и ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой.
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