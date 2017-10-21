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Коттедж с камином, баней и купелью продают в Барнауле за 16 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 361 квадратный метр расположено на улице Одесской
Фото: avito.ru
 
Кирпичный коттедж площадью 361 квадратный метр продают в Барнауле на улице Одесской за 16 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте avito.ru
 
Жилье находится на участке 7,3 сотки в квартале Невский. "Трехэтажный дом, увитый зеленью, с мебелью из натуральных материалов, вмещает на трех этажах огромную столовую, четыре комнаты, баню с купелью и гараж на 3 — 4 автомобиля", — отмечает автор объявления. 
 
В доме есть камин, на участке имеется зона для мангала. 
 
 
"Коттедж в отличном состоянии, построен в 2002 году, фундамент монолитный, конструктив – кирпич", — добавляет продавец. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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