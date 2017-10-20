Пешие прогулки способствуют снижению риска преждевременной смерти

По данным исследования Американского онкологического общества, ежедневные 10-минутные пешие прогулки могут способствовать снижению риска преждевременной смерти, сообщает RT со ссылкой на CBS.
В исследовании приняли участие 139 255 мужчин и женщин пенсионного возраста, более половины из которых практикуют ходьбу в качестве единственного вида занятий физической культурой.
У участников эксперимента, которые совершают пешие прогулки в течение одного часа в неделю, риск умереть преждевременно ниже, чем у остальных, на 21%.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года.
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