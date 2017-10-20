Евгений Ядрышников, глава ООО "Тайм Презентс", на которую подал в суд внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей, заявил телеканалу "360", что на плакатах был размещен "собирательный образ".
"Там не было лица Брежнева. Это собирательный образ, я его взял из головы. То, что они углядели в нем Брежнева, — это только их воображение", — заявил предприниматель.
Ранее стало известно, что Андрей Брежнев обратился в суд Новосибирска в связи с использованием изображения его деда в рекламных целях. "Поступило гражданское дело <...> по иску Брежнева Андрея Юрьевича к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", - говорится в сообщении суда. Предварительное судебное заседание намечено на 13 ноября. Сумма иска не уточняется.
"Мне прислали фотографию, где изображен Леонид Ильич на рекламе из Новосибирска. Я дал согласие возбудить дело против той фирмы, которая разместила его изображения. Они сделали это, не посоветовавшись с родственниками, на свой страх и риск", — заявил внук Брежнева.
Как отмечается, для того, чтобы получить право отстаивать интересы своего деда, мужчине пришлось получать документы, подтверждающие их родство. Теперь, когда они у него на руках, он намерен судиться с "Тайм Презентс".
"Семье не нравится, что изображение Леонида Ильича используется в рекламе, где это, на наш взгляд, неприемлемо. У него уровень генеральных секретарей, президентов и председателей государств. А рекламировать что-либо, будь то туалетную бумагу или космический корабль — это не его уровень", — подчеркнул Андрей Брежнев.
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