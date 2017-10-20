Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть сведения о попытках американских инстанций повлиять на Международный олимпийский комитет с целью недопуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года, пишет RT.
"Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом", — заявил Песков.
Он пояснил, что имеются в виду как государственные, так и неправительственные организации.
Ранее президент Владимир Путин назвал унижением для страны возможное отстранение сборной России или выступление спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийских играх.
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