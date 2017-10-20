Медведев рассказал о новом механизме защиты дольщиков

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение незамедлительно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов, а также представил новый механизм защиты интересов участников долевого строительства, передает ТАСС.
Медведев уточнил, что из-за наличия большого количества расхождений в разных реестрах по названным категориям необходимо в сжатые сроки провести новый анализ проблемных домов при участии специалистов Росреестра, Минстроя и региональных профильных ведомств.
"Посмотреть, оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате такого рода деятельности", — поручил Медведев.
Он подчеркнул, что главная задача государства в этой связи — не допустить появления новых обманутых дольщиков.
"Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы, или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги", — рассказал о новом механизме Медведев.
Не уточняется, как это отразится на стоимости жилья.
Комментарии
Ну так-то идея хорошая , только при таком раскладе застройщику проще и дешевле взять деньги у банка а не у дольщика, нафига ему вообще с ними связываться? Тогда бы совсем этот механизм бы отменили и все.