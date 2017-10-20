Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что дефицит федерального бюджета в будущем году может быть менее 1% ВВП в случае сохранения текущей стоимости нефти, передает ТАСС.
Орешкин отметил, что соответствующий прогноз с подтверждающими основаниями уже представлен президенту Владимиру Путину.
"С точки зрения бюджета ситуация будет продолжать улучшаться. Возможно даже в следующем году, при сохранении текущих цен на нефть, дефицит бюджета может оказаться меньше одного процента ВВП", — сообщил министр
Он также подчеркнул, что в бюджетной сфере де-факто завершается адаптация к изменениям, произошедшим с начала глобального финансового кризиса. При этом проект бюджета на будущий год сохраняет основные программы поддержки ключевых отраслей национальной экономики.
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