Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время общения с прессой на брифинге после заседания регионального правительства объявил, что местные власти не будут возвращать компенсации за детский сад семьям с детьми, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность, пишет "Новый Калининград".
На вопрос, вернет ли правительство области компенсации за детский сад, губернатор ответил отрицательно. На уточняющий вопрос о том, почему было принято такое решение, Алиханов ответил: "По кочану".
Затем он раздраженно попросил не развивать эту тему: "Я прошу вас больше не задавать вопрос мне по поводу этой социальной выплаты".
Алиханов занимает должность губернатора Калининградской области с 29 сентября 2017 года и является самым молодым в современной российской истории высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ему 31 год).
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