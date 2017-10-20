Правительство РФ оплатит модернизацию Большого адронного коллайдера

Правительство России одобрило выделение 330 млн рублей на модернизацию Большого адронного коллайдера (БАК) в рамках сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), сообщается на сайте кабмина.
"Проектом отдельного распоряжения предусматривается также выделить средства в размере 330 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вклад России в модернизацию четырех детекторов БАК осуществляется не только посредством денег: "В соответствии с условиями проведения работ по модернизации Российская Федерация часть своего вклада осуществляет в виде денежного взноса, а часть – в материальном виде, поставляемом российскими организациями".
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