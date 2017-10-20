Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал участникам Фестиваля молодежи и студентов работать по 18 часов в сутки "с сумасшедшей страстью", чтобы достичь успеха, сообщает РИА Новости.
По словам Грефа, молодым людям необходимо спросить себя, что они любят больше всего, и ни в коем случае не заниматься неприятными для себя вещами.
"В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия", — заявил Греф.
Также он призвал молодежь ничего не бояться и верить в себя. А пока возраст позволяет, стоит работать по 18 часов в сутки — и тогда точно "все получится".
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