Учащиеся Академии Русского балета имени А.Я Вагановой и Пермского государственного хореографического училища записали видеоролики в поддержку выходящего 26 октября в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает РИА Новости.
В своих видео будущие балерины повторили 32 фуэте — движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская.
Кшесинская является выпускницей Вагановского училища (тогда — Императорское театральное училище), а юные танцовщицы из Пермского училища принимали участие в съемках фильма "Матильда".
Балерины считают, что лента Алексея Учителя — это "большое красивое художественное кино, не претендующее полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была еще и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола".
"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II.
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