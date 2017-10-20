Поклонская развеяла слухи о своем украинском гражданстве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская развеяла появившиеся в прессе слухи о том, что у нее якобы все еще есть гражданство Украины, заявив, что хочет "поставить точку в этом вопросе раз и навсегда", сообщает RT.
"Я являюсь гражданкой России, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым на основании наших заявлений", — заявила Поклонская.
Она подчеркнула, что в итоге и она, и другие сотрудники крымского надзорного органа получили гражданство России: "Иного не имею".
Кроме того, Поклонская рекомендовала украинским депутатам беспокоится о своем гражданстве и паспортах, отметив, что им когда-то придется "куда-то бежать".
Ранее украинские СМИ со ссылкой на государственные органы и депутатский запрос сообщили, что Поклонская до сих пор имеет гражданство Украины.
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