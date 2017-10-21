Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Киевской области рассказал, как весной 2014 года в ходе предвыборной кампании сотрудники украинской пограничной службы спасли ему жизнь, пишет "Парламентская газета".
"Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ в Изварино, Довжанском, могу сказать, что воины-пограничники фактически спасли мою жизнь, поэтому я сегодня здесь", — рассказал Порошенко не уточнив подробностей.
Ранее сообщалось, что на Порошенко за время его нахождения на посту президента якобы готовилось два покушения. В частности, одно минувшим летом во время его поездки в Харьковскую область.
Комментарии