Письмо поэта Сергея Есенина Николаю Ливкину, написанное в 1916 году, продали на аукционе за 2,1 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.
"Письмо Сергея Есенина, отправленное 12 августа 1916 года из Царского Села поэту Николаю Ливкину, возглавило рейтинг топ-продаж прошедшего аукциона и было продано за 2,1 млн рублей, начальная цена лота составляла 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
Также первое отдельное печатное издание стихотворения для детей Владимира Маяковского "История Власа — лентяя и лоботряса" было выставлено за 480-500 тысяч рублей. Однако на аукционе в ходе борьбы эта книга, выпущенная издательством "Молодая гвардия" в 1927 году с иллюстрациями Наталии Ушаковой, была продана за 1,05 миллиона рублей.
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