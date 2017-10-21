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Главное здание МГУ эвакуировали после письма с угрозой ректору

, ИА "Амител"
Занятия были прекращены, учащихся отпустили домой

Фото: lapin-advert.ru

Главное здание МГУ им. М.Ломоносова было эвакуировано после получения ректором университета письма с угрозами, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причиной эвакуации в главном здании МГУ им. М.Ломоносова стало письмо ректору с угрозой. Занятия были прекращены, все отпущены по домам и общежитиям", — сказал источник.

Занятия были прекращены, учащихся отпустили домой.

Отмечается, что из здания МГУ на Воробьевых горах эвакуировано около двух тысяч человек. Территорию здания проверяют полицейские и кинологи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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