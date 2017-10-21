Глава департамента технологий и безопасности Центра новой американской безопасности Пол Шарр в интервью изданию Breaking Defence назвал самые опасные российские роботизированные системы вооружения, пишет "Парламентская газета".
По его оценкам, к наиболее перспективным относятся робот-танк "Уран-9" и автоматизированный комплекс "Вихрь", оснащенные системой дистанционного управления и предназначенные для уничтожения живой силы противника и легкобронированных целей.
Шарр также обратил внимание на планы по модернизации платформы "Армата" с целью создания на ее основе автономного танка.
Кроме того, по его мнению, есть и такие разработки в этой сфере, которые больше напоминают "рекламный трюк". К таковым он причислил антропоморфного робота FEDOR, умеющего стрелять из двух пистолетов.
Отвечая на вопрос о лидере в области создания автономных наземных боевых комплексов, Шарр сказал: "Я не знаю, кто впереди. Но в плане концептуального развития Россия занимает более высокую ступень, чем США".
В заключение эксперт посоветовал американскому Министерству обороны уделять внимание не только беспилотным летательным аппаратам, но и роботизированным системам подобного типа.
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