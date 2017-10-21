Живодеры барнаульского поселка Южный растерзали ежика

В Барнауле в поселке Южный неизвестные растерзали ежика, труп которого местная жительница нашла около "Детской школы искусств", пишет "Алтайская правда" со ссылкой на сообщество "Васенька. Животные в дар!" в "Одноклассниках". К посту прилагается фото, на котором видны иголки ежа и отдельно его небольшая тушка.
17 октября расчлененного ежика увидели около крыльца "Детской школы искусств №4" по адресу ул. Куйбышева, 9.
Оказалось, что это не первые факты издевательств над животными в поселке. В том же районе, около школы №63 на ул. Куйбышева, 11, ранее обнаружили "живодерню" с трупами животных — "пыточная комната" располагалась всего в нескольких метрах от школы. Кроме того, рядом с подъездом одного из жилых домов кто-то повесил двух котов.
Местные жители возмущены случившимся. Особенно сильно всех настораживает тот факт, что все это происходит рядом с детскими учреждениями.
"Почему бездействует полиция и инспектор по делам несовершеннолетних? Ведь все это происходит рядом с детскими учреждениями!", — пишут в группе.
Как отмечается, в полиции поселка Южный расследуют уголовное дело о жестоком обращении с животными, однако найти причастного или причастных пока не получается.
Комментарии
Твари малолетние,вот из таких потом вырастают маньяки!