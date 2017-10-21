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Новости

Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой помощи уволилась

, ИА "Амител"
Версия о несвоевременном прибытии скорой - все еще одна из основных в ходе расследования

Фото: publika.md

Диспетчер подмосковной скорой помощи, принимавшая вызов к актеру Дмитрию Марьянову, уволилась. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, работник скорой не должна была давать какие-либо комментарии во время разговора. Он уточнил, что регламент не позволяет работникам давать личные комментарии и посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов, а также отвечать: "Вызовов много, ждите". "Очевидно нарушение в приеме вызова", — цитирует агентство Маркова.

Министр отметил, что проверка действий диспетчеров все еще продолжается, но сотрудница в данной ситуации сама решила уйти с работы.

По словам Маркова, согласно стандарту, скорая должна приезжать на место за 20 минут. Работа по перегруппировке бригад уже началась, когда на пульт поступило повторное сообщение об отмене вызова.

Версия о несвоевременном прибытии медиков к актеру все еще является одной из основных в расследовании уголовного дела по факту гибели актера, которое ведут следователи.

Напомним, Марьянов умер вечером 15 октября. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актера похоронили на Химкинском кладбище.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.10.2017 08:54
- гость -

Ну вот и нашли виновную! А что за диагноз "Предположительно, он умер из-за оторвавшегося тромба"- ведь прикопали же уже?

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21.10.2017 09:00
- гость -

то с друзьями на даче ?
то с наркошами в притоне?

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21.10.2017 09:15
Пионер

По словам Маркова, согласно стандарту, скорая должна приезжать на место за 20 минут. Работа по перегруппировке бригад уже началась, когда на пульт поступило повторное сообщение об отмене вызова.

Так это министра здравоохранения проверять надо. Диспетчер физически не может материализовать экипаж скорой помощи, если все машины заняты.

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21.10.2017 09:15
- гость -

"Вызовов много, ждите" - если это была правда, то в чём проблема? Всё лучше чем сказать "ждите" и ехать пару часов.

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21.10.2017 09:31
гость

скорую вообще надо расформировывать и по новой создавать. Раньше по 2-е врачей выезжало, теперь один фельдшер. Причина ухода Марьянова гораздо глубже, кто его туда затолкал, человек такого масштаба при деньгах, неужели в Москве нельзя было устроить.

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