Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили о серьезной аварии, которая произошла минувшей ночью на ВРЗ в столице Алтайского края. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"Убили "Марка" на ВРЗ", — написал автор сообщения, подразумевая автомобиль Toyota Mark II. Также он отметил, что водитель и пассажир покинули место аварии.
Один из горожан отметил, что жертв в результате ДТП нет, однако находившиеся в машине люди были пьяны.
На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части. Также можно увидеть, что на место прибыли полицейские.
Комментарии
Хозяина на допрос в отдел "дальний" свозить
Там с помощью волшебной бутылки из под шампанского всё вспомнит
09:14, пока его найдут он трезвый будет. Скажет ехал 45 км/ч, а тут выскочил столб. Потом я сильно ударился головой и пошёл отдыхать домой.