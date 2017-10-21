Фото: elise.com.ua
К аварии в Харькове, которая унесла жизни пяти человек, может быть причастен сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины Михаила Добкина, опубликованное в его Twitter-аккаунте.
Агентство напоминает, что инцидент произошел вечером 18 октября. В центре города столкнулись Volkswagen Touareg и внедорожник Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. От удара внедорожник отбросило на пешеходов, которые стояли на тротуаре. В итоге погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Зайцевой, которую считают виновной в аварии, грозит до десяти лет тюрьмы.
По мнению Добкина, за рулем попавшего в ДТП Volkswagen находился сотрудник СБУ. При этом депутат не уточнил, откуда у него данная информация. Кроме этого, он добавил, что его сообщение не направлено на оправдание студентки.
Комментарии