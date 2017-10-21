Фото: alau.kz
Социальные продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Горожане смогут купить яйца, мясо птицы, свинину, говядину, растительное масло, колбасу, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар и не только. При этом главным направлением торговли будут овощи, которые горожане заготавливают на зиму: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, тыква и т.д.
Уточняется, что ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: в Железнодорожном районе — проспект Красноармейский, 131 и проспект Ленина, 71; в Индустриальном районе — улица 50 лет СССР, 51а; в Ленинском районе — ярмарка заработает на Народной площади (пересечение улиц Попова и Исакова); в Октябрьском - проспекте Ленина, 152 и улице Титова, 9; в Центральном районе площадки будут размещены на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21 в поселке Южный.
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