Фото: smolnews.ru
54-летний житель Алтайского края, управлявший "Жигулями", съехал в реку Кулунда и утонул. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел рядом с селом Шимолино Благовещенского района. В дежурную часть поступило сообщение, что в реке нашли автомобиль, внутри которого находится человек без признаков жизни.
Приехавшие на место стражи порядка предварительно установили, что водитель ВАЗ-2107 ехал по полевой дороге из Шимолино в направлении Новокулундинки, не справился с управлением и съехал в реку.
Мужчина скончался на месте до приезда медиков.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
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