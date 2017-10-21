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Рисунок Трампа продали на аукционе за 16 тысяч долларов

, ИА "Амител"
Миллиардер нарисовал эскиз размером 30 на 23 сантиметра черным маркером

Фото: nypost.com

Эскиз всемирно известного небоскреба в Нью-Йорке Empire State building, который сделал президент Содениенных Штатов Дональд Трамп, продали на аукционе за 16 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Juliens Auctions.

"Рисунок Empire State building Трампа продан за 16 тысяч долларов", — цитирует агентство запись организации в официальном Twiter-аккаунте.

Уточняется, что размер рисунка составлял 30 на 23 сантиметра. Миллиардер нарисовал его черным маркером. Трамп создал эскиз во Флориде в 1995 году на открытии клуба "Мар-а-Лаго". Оригинальная цена изображения составляла 100 долларов, но на аукционе в Juliens Auctions данный лот оценили в 8-12 тысяч долларов.

Часть средств от продажи рисунка направят в самую крупную некоммерческую новостную организацию США National Public Radio (NPR).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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