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Следователи считают основными причинами смерти актера Дмитрия Марьянова несвоевременной прибытие скорой, а также оказание медцентром "Феникс" услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного главка Следственного комитета РФ.
В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. В его рамках назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята документация, связанная с вызовом актеру скорой, включая записи разговора службы 112 и скорой помощи.
В реабилитационной клинике "Феникс" следователи изъяли представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе те, в которых находились записи о пребывании Марьянова в центре.
Напомним, ранее подмосковные следователи по итогам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи.
Проверку проводили из-за информации СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области врачи отказались оперативно помочь 47-летнему актеру, из-за чего он скончался.
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