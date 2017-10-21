Фото: barnaul.org
Новые деревья посадили в историческом центре Барнаула на площади Баварина. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
Озеленение прошло в рамках экологического проекта "Посади дерево" в четверг, 19 октября. Волонтерскую акцию организовал отдел по охране окружающей среды мэрии. В ней участвовали сотрудники и руководители центром департамента клиентского обслуживания ВТБ24.
Подчеркивается, что сотрудники банка купили 11 саженцев черемухи, боярышника и клена ясенилистого.
Комментарии
Где недовольные крикуны типа Вакаева?
Интересно, справедливороссы, больше всех орущие, посадили хоть одно дерево в городе?
ЯсенЕлистНого
Предлагаю каждому жителю города посадить своё дерево и охранять его от лесоруба Карлина, и вырубщика города Дугина.
Если черёмуха заболеет- капец всем насаждениям.