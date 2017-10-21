Фото: cdn.incrussia.ru
Руководитель Сбербанка Герман Греф посоветовал молодым специалистам работать по 18 часов в сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его выступление на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.
По словам Грефа, работать необходимо "с сумасшедшей страстью", занимаясь любимым делом. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что заниматься тем, что неприятно, не нужно.
"Россия — огромное поле для возможностей. Пространство для применения усилий есть где угодно", — добавил он.
Глава банка также предостерег, что многие модные профессии оказываются невостребованными, поэтому не нужно "бежать за всеми" получать образование юриста или программиста.
Комментарии
Чтобы достичь успеха, глава Сбербанка Герман Греф советует молодым специалистам работать по 18 часов в сутки
угу, на Грефа, желательно бесплатно
очередной бред мистера Бреда..т.е. Грефа...
С его зарплатой, то можно! Один из нескольких топ-менеджеров, который раздражает простых граждан с зарплатой 10000-12000 рублей.
Себя-то помнит в эти годы?
Он и бы и рад, чтобы его сотрудники пахали все 24 часа за копейки. В деревнях работнику сберкассы платят 3 тыс рублей, 0.4 ставки. А полная ставка какая 8 тыс? От Почты России мало куда ушли.
Сегодня два бота что ли дежурят? Вроде новость такая уже была...
Глава Сбербанка посоветовал молодежи страстно работать по 18 часов в сутки
(http://m.amic.ru/news/399027/)
Все они, псы, такие. Я помню еще мишаня горбачев в 80-х годах говорил с раздражением, на вопрос об уровне жизни - работать надо!
И все это скотство, включая мелких амиковских засранцев бизнесменов, говорят, вы работайте, чтобы мы богатели.
Амик, спасибо вам за капчу с картинками, порадовали в очередной раз.
По теме. Здесь, вообще, среди комментаторов нормальные есть?
Или одни буквально всё понимающие собрались? Ну маразм же, такое писать.
Греф прежде всего обратился не к профессионалам в физической работе, а тем кто пашет головой.
На счёт той, кто работает кассиром в Сбере где-то в селе, если б мне платили за 15 часов работы в месяц 3тыс руб, я был бы рад.
Сын (молодой и здоровый человек 24-х лет) по необходимости однажды отработал в неделю 6 11-часовых смен. Был просто как выжатый лимон. Так то однажды! А постоянно? Греф -тот мистер Капитал, что способен на любое преступление за 300% прибыли. На кол его!
Там не за 15, а за 70 ч в месяц 3 тыс рублей, особенно в дни пенсий, ни секунды свободной. Я там не работаю, просто знаю, т.к. постоянно вижу, когда приезжаю на ремонт техники
21.10.2017 13:04
- гость -
Греф прежде всего обратился не к профессионалам в физической работе, а тем кто пашет головой.
На счёт той, кто работает кассиром в Сбере где-то в селе, если б мне платили за 15 часов работы в месяц 3тыс руб, я был бы рад.
Так езжай и работай, люди в селе тебе спасибо скажут. Ну а что ты с этими "деньгами" делать будешь... Это Грефа спрашивай. Вот так, 3,14здобол ты наш.
Он еще забыл про то, что жрать поменьше надо! А также желательно не болеть! И держаться там!