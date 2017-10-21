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Загрязнение окружающей среды убивает в 15 раз больше людей, чем войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ученых из Комиссии научного журнала Lancet по вопросам загрязнения и здоровья.
Подчеркивается, что в 2015 году болезни, которые вызвало загрязнение среды, унесло жизни порядка девяти миллионов человек (16% всех смертей). По словам ученых, данная цифра троекратно превышает количество смертей от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, а также в 15 раз — количество жертв войн и иных форм насилия. Исследователи отмечают, что плохая экология убивает больше людей, чем курение, голод и стихийные бедствия. Также уточняется, что загрязнения окружающей среды — это причина четверти семей в ряде стран.
По данным ученых, наиболее уязвимы к экологическим проблемам бедные слои населения. Они подсчитали, что около 92% смертей, которые связаны с плохой экологией, приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.
Кроме этого, загрязнение окружающей среды представляет особую опасность для детей, так как подверженность воздействию химикатов в малых количествах в утробном периоде жизни младенца и его раннем детстве может привести к инвалидности и болезням, сопровождающим ребенка всю жизнь, а также к преждевременной смерти.
Комментарии
от чего макака умерла?