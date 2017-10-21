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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения между Россией и Америкой зависят от политики Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что ранее Сандерс на брифинге заявила, что Штаты будут пытаться и дальше работать с РФ по важным вопросам нацбезопасности, включая Сирию и КНДР, однако отношения между двумя странами будут зависеть от политики, которую будет проводить Москва.
Пушков напомнил, что США выслали российских дипломатов, ввели второй раунд санкций, арестовали пять дипобъектов и закрыли консульство, а затем "заявили, что отношения зависят от Москвы".
Выслав росс.дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2017 г.
Агентство добавляет, что ранее на заседании клуба "Валдай" российский лидер Владимир Путин высказал похожее мнение, подчеркнув, что российская сторона продолжит работу, "несмотря ни на что, ни на какие сложности, если, конечно, они [Соединенные Штаты — ред.] сами этого хотят".
Комментарии
США хотят дружить с Россией с такой же силою, как Россия выступает за территориальную целостность Украины. Не надо прикидываться дурачками.