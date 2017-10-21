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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Всемирном форуме молодежи и студентов прочел лекцию на тему "Кибербезопасность — как защититься в мире киберугроз?" Во время выступления он назвал сайт объявлений Avito "одной из центральных площадок для киберпреступлений". Об этом пишут "Ведомости".
"Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев, очень популярным, — это одна из центральных площадок, чтобы действовать кибермошенникам. Там есть много разных преступлений, много разных видов преступлений", — цитирует газета слова Кузнецова. Он так же отметил, что в ходе изучения кибермошенников "мы погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие".
Кузнецов на лекции продемонстрировал слайд с описанием схемы обмана. Согласно ей, после того как человек разместит объявление на сайте, с ним связывается потенциальный покупатель, просящий прислать номер банковской карты или ее фото якобы для того, чтобы "внести предоплату или всю сумму перевода". Затем действие развивается по одному из двух сценариев: продавец подключает СМС-банк на телефон мошенников либо передает им пароль для регистрации в интернет-банке. Затем злоумышленники регистрируются в интернет-банке и похищают деньги со счетов клиента.
В Avito назвали заявления зампреда правления Сбербанка "абсолютно некорректными". В компании отметили, что слова Кузнецова — это "все равно что обвинять интернет в том, что он является причиной возникновения киберпреступности". При этом в Avito подчеркнули, что даже после такого некорректного заявления "открыты к диалогу со Сбербанком и готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности".
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