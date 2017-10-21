Фото: vk.com/barneos22
Горожане сообщили об аварии с участием грузовика и автомобиля Datsun на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Запись об этом появилась в 13:15 в субботу, 21 октября, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"Авария на шоссе Ленточный бор в сторону города. Собирается пробка", — написал автор записи.
На опубликованных снимках видно, как иномарку прижал к бордюру грузовик. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения левой стороны.
В комментариях участники сообщества спорят, являлся ли водитель Datsun "обочечником". Некоторые уверены, что водитель пытался сократить время движения, другие же отмечают, что он просто попал в "слепую зону" грузового автомобиля.
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