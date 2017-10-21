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В Польше в субботу, 21 октября, вступил в силу закон, который позволяет сносить памятники советским солдатам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования инициировал Сенат — верхняя палата парламента Польши. К середине лета документ прошел процедуры принятия в обеих палатах парламента, после чего его подписал президент. Закон подразумевает, в том числе, снос советских памятников, подчеркивает агентство.
Согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых являются памятниками солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники уберут из общественных мест в течение года. На это государство выделило порядка 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).
Агентство напоминает, что при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами почти 700 тысяч советских военнопленных.
По словам специалиста Бюро по увековечению борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши Даниела Марковского, в стране не подвергают сомнению факт того, что Красная армия освободила Польшу от оккупации фашистов. "Но, конечно, с другой стороны, за этим освобождением не последовало возвращения Польше независимости, потому что позже началась оккупация советская, началось правление коммунистического режима, террора. И мы трактуем этот период как де-факто очередную оккупацию", — цитирует его слова агентство.
Подчеркивается, что закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие солдаты Красной армии. При этом отмечается, что польские власти позаботятся, чтобы на кладбищах не осталось "символов тоталитаризма".
"В первую очередь речь идет о таких символах, как серп и молот, изображения Сталина. Эти объекты будут также удалены с кладбищ. Не будут удалять символы Красной армии, например красная звезда", — добавил Марковский.
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