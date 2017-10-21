На пересечении улицы Власихинской и Малахова в Барнауле закончили строительство кольцевой транспортной развязки. На участке вновь возобновлено движение автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации.
В пятницу, 20 октября, на месте установили необходимые дорожные знаки и выполнили временную разметку. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города призывает барнаульцев внимательно проезжать этот участок, учитывать изменение организации дорожного движения и соблюдать скорость.
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В сообщении подчеркивается, что кольцо — главное направление дороги, поэтому при подъезде к пересечению нужно уступать автомобилям, движущимся по кольцу.
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Отмечается, что после ввода транспортной развязки возобновили двухстороннее движение по проезду Северному Власихинскому и улице Лазурной. Автобусы двигаются по прежней схеме.
Комментарии
В этом кольце стоит большая жёлтая газовая задвижка. Так вот она и 3 лет не простоит какой-нибудь алкаш обязательно ночью захочет проехать прямо по кольцу, а тут эта задвижка