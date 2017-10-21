Фото: admzarinsk.ru
Ремонт здания городской больнице начался на этой неделе в Заринске. Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на пресс-центр администрации города.
По данным канала, на капитальный ремонт входа в медучреждение из краевого бюджета выделено 2,7 миллиона рублей. Рабочим предстоит демонтировать старые конструкции, а затем обустроить новое крыльцо с двумя входами и пандусом для мало мобильных жителей. Работы должны будут завершиться в декабре текущего года.
Также в зданиях больницы заменяют оконные блоки и ремонтируют парапеты. На эти работы выделено 7,65 миллиона рублей.
Комментарии