Месяц прошел с момента трагедии, связанной с гибелью молодого лейтенанта полиции Сергея Данько под Новоалтайском.
Расследованием всех обстоятельств произошедшего занимается краевое управление Следственного комитета. На этой неделе порталу Amic.ru
в ведомстве сообщили, что правоохранители продолжают рассматривать все возможные версии случившегося.
В рамках расследования этой нашумевшей и горькой истории назначены и проводятся комплекс экспертиз, призванных пролить свет на то, почему умер молодой офицер полиции, совсем недавно приступивший к службе в органах внутренних дел.
Напомним, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Новоалтайску 23-летний Сергей Данько пропал 21 сентября. До того, как офицера нашли мертвым, проводилась проверка в связи с невыходом молодого сотрудника полиции на службу.
Кроме того, СКР возбудил уголовное дело в связи с безвестным исчезновением правоохранителя. Именно в рамках этого дела в настоящее время и проводится расследование.
Тело Сергея Данько с огнестрельным ранением головы было найдено 23 сентября в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2". В социальных сетях эта трагическая история обросла большим количеством слухом и домыслов.
Так, широкий ход получила информация о том, что были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления против лейтенанта. В интернете были даже опубликованы фотографии якобы причастных к этому людей. Однако эти данные были опровергнуты следствием. В СКР по этому поводу заявили, что никаких подозреваемых в рамках расследуемого уголовного дела не было установлено.
Портал Amic.ru
продолжает следить за ходом расследования.
Комментарии
Похоже,никто ничего не делает....только говорильня(((
Человек умер, молодой парень, которому еще жить да жить, очень жалко, и все эти расследования ничему уже помочь не смогут. Картина и так ясная. Просто нужно молиться за него. Вечная Память.