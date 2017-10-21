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Россиянин Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб, которые были заброшены в овертаймах матчей регулярных чемпионатов, пишет RT.
Победный бросок в овертайме на матче с "Детройт Ред Уингз" стал для форварда двадцатым за карьеру в дополнительное время.
Подчеркивается, что 32-летний хоккеист стал первым игроком НХЛ, который смог преодолеть рубеж в двадцать заброшенных шайб в дополнительное время.
Второй результат у игрока "Клагари Флэймз" Яромира Ягра.
The most OT goals of all time. Done in typical @ovi8 fashion. @EASPORTSNHL pic.twitter.com/dMy0tITDy2— NHL (@NHL) 21 октября 2017 г.
Комментарии
Ну, теперь россияне могут спать спокойно...