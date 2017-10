Фото: wordpress.com

Россиянин Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб, которые были заброшены в овертаймах матчей регулярных чемпионатов, пишет RT.

Победный бросок в овертайме на матче с "Детройт Ред Уингз" стал для форварда двадцатым за карьеру в дополнительное время.

Подчеркивается, что 32-летний хоккеист стал первым игроком НХЛ, который смог преодолеть рубеж в двадцать заброшенных шайб в дополнительное время.

Второй результат у игрока "Клагари Флэймз" Яромира Ягра.

The most OT goals of all time. Done in typical @ovi8 fashion. @EASPORTSNHL pic.twitter.com/dMy0tITDy2